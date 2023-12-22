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С 16 по 19 мая в Петербурге пройдет 19-й Санкт‑Петербургский международный книжный салон
Сегодня, 10:48
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С 16 по 19 мая в Петербурге пройдет 19-й Санкт‑Петербургский международный книжный салон

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Основными темами салона станут   225-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и Год семьи.

С 16 по 19 мая на Дворцовой площади пройдёт 19-й Санкт‑Петербургский международный книжный салон. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. 

Напротив Эрмитажа установят  качели и большой торшер, фотозону, имитирующую гигантскую обложку книги. Кроме того, здесь будет работать "Литературная почта".

Основными темами салона станут   225-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и Год семьи. Кроме того, на Дворцовой площади пройдут мероприятия к 300-летию СПбГУ. 

Ранее мы писали, что в Петербурге ремонтируют улицы, названные в честь героев и участников ВОВ.

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга

Теги: дворцовая площадь, книжный салон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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