С 16 по 19 мая в Петербурге пройдет 19-й Санкт‑Петербургский международный книжный салон

Основными темами салона станут 225-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и Год семьи.

С 16 по 19 мая на Дворцовой площади пройдёт 19-й Санкт‑Петербургский международный книжный салон. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Напротив Эрмитажа установят качели и большой торшер, фотозону, имитирующую гигантскую обложку книги. Кроме того, здесь будет работать "Литературная почта".

Основными темами салона станут 225-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и Год семьи. Кроме того, на Дворцовой площади пройдут мероприятия к 300-летию СПбГУ.

Ранее мы писали, что в Петербурге ремонтируют улицы, названные в честь героев и участников ВОВ.

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга