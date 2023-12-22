  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Во время пожара в квартире на улице Костюшко погиб мужчина
Сегодня, 9:29
86
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Во время пожара в квартире на улице Костюшко погиб мужчина

0 0

Спасатели эвакуировали из опасной зоны восемь человек. 

Накануне, 9 мая, в трехкомнатной квартире на улице Костюшко, 54, произошел пожар. В результате случившегося погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Известно, что вспыхнула обстановка комнаты и коридора. Пламя охватило 12 квадратных метров.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 21:15. С огнем боролись две единицы техники и 10 человек личного состава МЧС. В 21:41 пожар был ликвидирован. Спасатели эвакуировали из опасной зоны восемь человек. 

В результате пожара погиб мужчина. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что из горящего дома на Кирилловской улице эвакуировали 15 человек.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, погиб во время пожара, пожар на костюшко
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии