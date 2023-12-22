Во время пожара в квартире на улице Костюшко погиб мужчина

Спасатели эвакуировали из опасной зоны восемь человек.

Накануне, 9 мая, в трехкомнатной квартире на улице Костюшко, 54, произошел пожар. В результате случившегося погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Известно, что вспыхнула обстановка комнаты и коридора. Пламя охватило 12 квадратных метров.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 21:15. С огнем боролись две единицы техники и 10 человек личного состава МЧС. В 21:41 пожар был ликвидирован. Спасатели эвакуировали из опасной зоны восемь человек.

В результате пожара погиб мужчина. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что из горящего дома на Кирилловской улице эвакуировали 15 человек.

Фото: Piter.tv