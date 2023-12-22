Из горящего дома на Кирилловской улице эвакуировали 15 человек

По предварительным данным, пострадавших нет.

В Центральном районе утром 9 мая произошел квартирный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании в трехкомнатной квартире дома 18 по Кирилловской улице поступила на пульт спасателей в 10:08. В комнате площадью 15 "квадратов" полыхала обстановка на 5 "квадратах". К 10:36 огонь потушили.

Из опасной зоны эвакуировали 15 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались 10 спасателей и две единицы техники. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что пожар в складском помещении в центре Петербурга локализован.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)