Во время пожара в Колпинском районе эвакуировали 13 человек

Сведений о пострадавших не поступало.

Сегодня в 21:28 в МЧС поступило сообщение о пожаре в доме №38 на Заводском проспекте в Колпинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Санкт-Петербурга.

Горение происходило в пятикомнатной квартире. Огонь разгорелся в обстановке площадью в 100 кв. метров. Его удалось потушить в 22:46.

Из опасной зоны спасатели эвакуировали 13 человек. О пострадавших в ведомстве не сообщали. Всего в ликвидации возгорания участвовали 6 единиц техники и 23 человека личного состава МЧС.

Утром сего дня также сообщалось о пожаре в многокомнатной квартире на улице Коллонтай в Невском районе города.

Фото: Piter.TV