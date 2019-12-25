  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Коллонтай полыхала четырехкомнатная квартира
Сегодня, 9:59
219
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

На Коллонтай полыхала четырехкомнатная квартира

0 0

Локализовать огонь удалось в 8:27 силами 15 спасателей и трех единиц техники.

Утром в понедельник, 14 октября, в Невском районе Петербурга произошел пожар, о чем сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Сигнал о возгорании поступил в 8:11 по адресу: улица Коллонтай, дом 47. Было установлено, что в четырехкомнатной квартире произошло горение на площади 9 квадратных метров.

Локализовать огонь удалось в 8:27 силами 15 спасателей и трех единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее мы сообщили о том, что в доме №108 на Лиговском проспекте во время пожара пострадал мужчина.

Фото: Piter.TV 

Теги: пожар, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии