На Коллонтай полыхала четырехкомнатная квартира

Локализовать огонь удалось в 8:27 силами 15 спасателей и трех единиц техники.

Утром в понедельник, 14 октября, в Невском районе Петербурга произошел пожар, о чем сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Сигнал о возгорании поступил в 8:11 по адресу: улица Коллонтай, дом 47. Было установлено, что в четырехкомнатной квартире произошло горение на площади 9 квадратных метров.

Локализовать огонь удалось в 8:27 силами 15 спасателей и трех единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет.