В пожаре на Лиговском, 108 пострадал мужчина

Горело помещение в административном здании.

В пресс-службе МЧС Санкт-Петербурга сообщили о пожаре, вспыхнувшем в доме №108 на Лиговском проспекте. Сообщается об одном пострадавшем мужчине.

Сведения о пожаре поступили спасателям в 18:09. Возгорание произошло в административном здании в помещении 3х5 метров. Всего горело 10 кв. метров. В 18:32 пожар был ликвидирован.

Из-за горения обстановки пострадал один мужчина, которого тут же направили в больницу. На тушении возгорания от МЧС работали 4 единицы техники и 15 человек личного состава.

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Фото: Piter.TV