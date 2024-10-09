Пожар в вентиляционной шахте произошел на Васильевском острове

Пожар был полностью потушен в 14:01. Согласно информации МЧС, никто не пострадал

В среду, 9 октября, спасателям поступило сообщение о пожаре в Василеостровском районе по адресу: 16-я линия В. О., 15/57. Об этом сообщил "Петербургский дневник", ссылаясь на пресс-службу Главного управления МЧС России по Петербургe/

Возгорание произошло внутри жилого здания, в вентиляционном отверстии, охватив площадь в 1 квадратный метр. Пожар был полностью потушен в 14:01. Согласно информации МЧС, никто не пострадал.

На месте происшествия находились 10 сотрудников пожарной службы на двух машинах специального назначения.

Ранее мы сообщили о том, что в квартирном пожаре в Толубеевском проезде пострадал мужчина.

Фото: Piter.TV