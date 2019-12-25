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В квартирном пожаре в Толубеевском проезде пострадал мужчина
Сегодня, 10:05
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В квартирном пожаре в Толубеевском проезде пострадал мужчина

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В однокомнатной квартире полыхало на площади 1 "квадрат".

В Выборгском районе утром 9 октября произошел пожар, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании в Парголово в Толубеевском проезде, 36к3, поступила на пульт спасателей в 08:34. В однокомнатной квартире полыхало на площади 1 "квадрат". К 09:20 огонь потушили. 

В результате происшествия пострадал мужчина, его направили в лечебное учреждение города. К ликвидации пожара привлекались 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники. 

Ранее в Красносельском районе горел частный дом. 

Фото: Piter.TV 

Теги: квартирный пожар, пострадал мужчина, толубеевский проезд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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