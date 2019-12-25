В квартирном пожаре в Толубеевском проезде пострадал мужчина

В однокомнатной квартире полыхало на площади 1 "квадрат".

В Выборгском районе утром 9 октября произошел пожар, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании в Парголово в Толубеевском проезде, 36к3, поступила на пульт спасателей в 08:34. В однокомнатной квартире полыхало на площади 1 "квадрат". К 09:20 огонь потушили.

В результате происшествия пострадал мужчина, его направили в лечебное учреждение города. К ликвидации пожара привлекались 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники.

Ранее в Красносельском районе горел частный дом.

Фото: Piter.TV