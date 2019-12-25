В квартирном пожаре в Толубеевском проезде пострадал мужчина

В Выборгском районе утром 9 октября произошел пожар, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
Информация о возгорании в Парголово в Толубеевском проезде, 36к3, поступила на пульт спасателей в 08:34. В однокомнатной квартире полыхало на площади 1 "квадрат". К 09:20 огонь потушили.
В результате происшествия пострадал мужчина, его направили в лечебное учреждение города. К ликвидации пожара привлекались 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники.
Ранее в Красносельском районе горел частный дом.
Фото: Piter.TV
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