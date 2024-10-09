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Утром в Красносельском районе горел частный дом

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Сведения о пострадавших не поступали.

В Красносельском районе Петербурга рано утром 9 октября тушили пожар в частном доме. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС по Санкт-Петербургу.

В 06:21 поступило сообщение о возгорании в Сергиево, на улице Воскова, д. 17. В частном доме размером 7х10 метров происходило горение на площади 60 м2.

В 7:29 пожар был ликвидирован силами 12 человек личного состава МЧС. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее в Колпино полыхал магазин с фейерверками.

Видео: Telegram/ Мегаполис

Теги: возгорание, частный дом
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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