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В Колпино полыхал магазин с фейерверками

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Павильон находился на Оборонной улице.

В Колпинском районе ночью 4 октября произошел пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании в здании магазина с фейерверками и пиротехникой на Оборонной улице поступила на пульт спасателей в 04:24. В одноэтажном, размером 8х45 метров, павильоне полыхало по всей площади. К 05:06 огонь потушили. 

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Ликвидировали пожар 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

Обстоятельства случившегося уточняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в пожаре на проспекте Большевиков погиб мужчина. 

Видео: Telegram / В Колпино 

Фото: ВКонтакте / Колпинский район | Колпино | Санкт-Петербург (Аська Нестерова) 

Теги: пожар в колпино, фейерверки
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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