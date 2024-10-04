В Колпино полыхал магазин с фейерверками

В Колпинском районе ночью 4 октября произошел пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
Информация о возгорании в здании магазина с фейерверками и пиротехникой на Оборонной улице поступила на пульт спасателей в 04:24. В одноэтажном, размером 8х45 метров, павильоне полыхало по всей площади. К 05:06 огонь потушили.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Ликвидировали пожар 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники.
Обстоятельства случившегося уточняются.
Ранее мы рассказывали о том, что в пожаре на проспекте Большевиков погиб мужчина.
Видео: Telegram / В Колпино
Фото: ВКонтакте / Колпинский район | Колпино | Санкт-Петербург (Аська Нестерова)
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