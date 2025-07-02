Причина воспламенения еще не установлена.

В Калифорнии на складе фейерверков произошел мощный взрыв. Соответствующее заявление американским журналистам сделали сотрудники пресс-служы офиса окружного шерифа. Известно, что ситуация привела к возгоранию на предприятии, расположенного в Йоло, в районе Эспарто и Мэдисона. Был объявлена массовая эвакуация сотрудников. Сейчас активное горение на объекте продолжается. На данный момент причина случившегося не установлена.

Мы настоятельно призываем избегать этого района, чтобы пожарные и спасатели могли в безопасности выполнять свою работу. Вокруг места происшествия создана зона эвакуации радиусом в одну милю (1,6 километра). сообщение окружного шерифа в социальных сетях

В Выборге продолжат восстанавливать дом после пожара на Выборгском шоссе.

Фото и видео: Telegram / SHOT, телеканал KCRA3