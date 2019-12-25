В Выборге продолжат восстанавливать дом после пожара на Выборгском шоссе

В многоквартирном доме, пострадавшем в конце марта, ведётся демонтаж повреждённых конструкций и очистка помещений.

Телеграм-канал администрации Выборгского района опубликовал видеозаписи работ в многоквартирном доме на Выборгском шоссе, пострадавшем в конце марта в результате пожара. В настоящее время проводится очистка помещений, демонтаж перекрытий и стеновых панелей на втором и третьем этажах.

По предварительным данным, пожар возник из-за взрыва бытового газа. В огне пострадали десять квартир, четыре из которых полностью уничтожены. Жители вынуждены были выпрыгивать из окон. Под завалами найден один погибший. Медицинская помощь пострадавшим оказывается в Приморске.

Напомним, что 27 марта около 16:00 в Приморске произошёл пожар на третьем этаже пятиэтажного дома. По прибытии спасателей пламя охватило две квартиры общей площадью около 90 квадратных метров, сообщает телеграм-канал Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пострадали двое взрослых и один ребёнок. Женщина получила травмы и переломы конечностей при падении с третьего этажа. У ребёнка и взрослого диагностировано отравление продуктами горения средней тяжести, сообщает телеграм-канал комитета по здравоохранению.

Ранее сообщалось, что в котельной на востоке Москвы прогремел взрыв.

Фото: телеграм-канал прокуратуры Ленобласти