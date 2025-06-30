В котельной на востоке Москвы прогремел взрыв. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Инцидент произошел на улице Плеханова. По предварительным данным, произошел взрыв котла с дизельным топливом в одноэтажном здании. На месте работают 12 сотрудников и четыре единицы техники. Сведений о пострадавших не поступало. Возгорание локализовали.
Ранее мы сообщали, что огнеборцы локализовали ландшафтный пожар в Крыму.
Видео: Соцсети
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