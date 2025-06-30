Сведений о пострадавших не поступало.

В котельной на востоке Москвы прогремел взрыв. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Инцидент произошел на улице Плеханова. По предварительным данным, произошел взрыв котла с дизельным топливом в одноэтажном здании. На месте работают 12 сотрудников и четыре единицы техники. Сведений о пострадавших не поступало. Возгорание локализовали.

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Видео: Соцсети