Робин Джой Уэллман объяснила, что у властей Калифорнии нет нужных связей для сохранения исторического наследия парка.

Бывшая русская крепость "Форт-Росс", расположенная на территории штата Калифорния, рискует потерять связи с Москвой, а также русской общиной и православной церковью после решения местных властей прекратить сотрудничество с организацией, которая полвека помогала сохранять исторический памятник. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделала вице-президент Общества по сохранению Форт-Росс Робин Джой Уэллман. Иностранный эксперт заметила, что именно общество поддерживало рабочие контакты с российскими учреждениями. У парковой службы Калифорнии таких связей нет.

Когда нам больше не позволяют работать в парке так, как мы работали последние 50 лет, все меняется. Проще говоря, мы теряем важные связи с русской диаспорой, церковью, людьми, самой Россией, дипломатами и учеными. Робин Джой Уэллман, вице-президент Общества по сохранению Форт-Росс

.Напомним, что Форт-Росс является бывшим русским поселением на тихоокеанском побережье США. Сейчас это исторический парк в Калифорнии. Власти штата решили не продлевать договор с некоммерческой организацией (НКО), которая на протяжении 50 лет помогала проводить там экскурсии, фестивали и исследовательские проекты. Соглашение с американскими представителями истекло 3 ноября, но сам парк продолжит свою работу.

Беглов почтил память защитников Брестской крепости во время визита в Беларусь.

Фото: pxhere.com