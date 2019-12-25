Беглов почтил память защитников Брестской крепости во время визита в Беларусь

В Брестской крепости возложили цветы к Вечному огню и плите "Ленинград".

Губернатор Петербурга Александр Беглов 28 октября посетил мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" во время официального визита в Беларусь. Вместе с членами городской делегации он возложил цветы к Вечному огню и мемориальной плите "Ленинград".

В церемонии также участвовали председатель Брестского облисполкома Пётр Пархомчик и генеральный консул Беларуси в Петербурге Николай Рогожник. Участники почтили память погибших защитников крепости минутой молчания.

Беглов отметил, что подвиг гарнизона Брестской крепости имеет особое значение для жителей Петербурга. По его словам, память о мужестве защитников цитадели и стойкости Ленинграда необходимо сохранять и передавать следующим поколениям.

Гарнизон Брестской крепости принял первый удар немецко-фашистских войск 22 июня 1941 года. Несмотря на численное превосходство противника и нехватку боеприпасов, продовольствия, медикаментов и воды, советские военнослужащие продолжали сопротивление почти месяц.

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Фото: Piter.TV