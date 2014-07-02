Суд вынес приговор мужчине, облившему краской флаг и Знамя Победы на Королева

Подсудимый частично признал свою вину.

Петербургский городской суд вынес приговор в отношении местного жителя, приговорённого к наказанию в виде двух с половиной лет ограничения свободы и штрафа в размере 700 тыс. рублей за совершение актов вандализма в отношении государственной символики России. Соответствующую информацию обнародовала Объединённая пресс-служба судебных учреждений города.

Решение суда постановляет признать Николаем Трофимовым виновным в совершении преступлений, квалифицированных по статьям Уголовного кодекса РФ: ч. 2 ст. 214 (вандализм), ст. 329 (надругательство над государственным флагом РФ, два эпизода), ч. 3 ст. 354.1 (осквернение символов воинской славы России, два эпизода). Наказание определено судом как ограничение свободы на срок 2,5 года и денежный штраф в размере 700 тысяч рублей.

Задержание Трофимова состоялось в мае 2024 года. Процесс судебного рассмотрения велся с участием коллегии присяжных заседателей, вынесших обвинительный вердикт, исходя из которого подсудимый был признан достойным строгого наказания без смягчения. Подсудимый частично признал свою вину.

Расследование показало, что 4 мая 2024 года Трофимов, преследуя цель реабилитационной пропаганды нацистской идеологии, использовал чёрную краску для нанесения повреждений полотну копий знамени Победы и Государственного флага России, развешенных у дома № 48 на проспекте Королёва. Затем, 9 мая, он повторил аналогичное нарушение закона, повредив Государственный флаг РФ и копию знамени Победы у дома № 3 по Мартыновскому переулку и дома № 39 на проспекте Королёва соответственно. Помимо прочего, выяснилось, что в декабре 2023 года тот же гражданин испачкал рекламный баннер с изображением военнослужащего на Комендантском проспекте, руководствующийся мотивами социальной ненависти.

Ранее мы сообщили о том, что потомки блокадников подали иск о захвате могилы предков на Богословском кладбище.

Фото: Piter.TV