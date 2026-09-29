Fox: в Калифорнии застрелили главу техотдела New York Times Games

Мужчина обвинялся в домашнем насилии и жестоком обращении с ребенком.

Руководитель технической службы американской газеты The New York Times (NYT) Games Джонатан Маккинзи погиб в результате стрельбы в штате Калифорния. Соответствующее заявление сделали местные журналисты. Телеканалы сообщили аудитории информацию о том, что о подозрению в убийстве мужчины арестованы родители его супруги. Власти города Дублин отмечают, что 40-летний мужчина был найден мертвым в субботу, 26 сентября, на парковке местного спортивного комплекса с множественными огнестрельными ранениями. Очевидцы события добавили, что там же удалось задержать предполагаемых злоумышленников. Речь идет о 77-летнем Шоуён Чжане и 77-летней Шили Чен. Сейчас пара остается в тюрьме Санта-Рита в Дублине по подозрению в убийстве. Правоохранительные органы продолжают расследование.

Судебные документы говорят о том, что на момент своей смерти руководитель NYT Games был вовлечен в несколько судебных разбирательств. В том числе речь шла о жестоком обращении с ребенком, начавшемся от октября 2025 года. В том же году Джонатан Маккинзи и его жена Кендис Чжан подали друг против друга заявления о выдаче охранных ордеров по делу о домашнем насилии.

Напомним, что Джонатан Маккинзи работал в газете NYT с января 2023 года. Мужчина отвечал за разработку мобильного приложения газеты с мини-играми NYT Games.

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Фото и видео: YouTube / ABC7

