В пожаре на проспекте Большевиков погиб мужчина

В Невском районе вечером 2 октября произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.
Информация о возгорании на проспекте Большевиков, 55к1, поступила на пульт спасателей вчера в 22:19. В комнате площадью 15 "квадратов" в "двушке" полыхала обстановка на площади 7 "квадратов". К 22:39 огонь потушили.
В результате случившегося погиб мужчина. К ликвидации пожара привлекались 18 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее на Piter.TV: в доме на проспекте Маршака загорелся электрощит.
Фото: Piter.TV
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