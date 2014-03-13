В пожаре на проспекте Большевиков погиб мужчина

В комнате площадью 15 "квадратов" в "двушке" полыхала обстановка на площади 7 "квадратов".

В Невском районе вечером 2 октября произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании на проспекте Большевиков, 55к1, поступила на пульт спасателей вчера в 22:19. В комнате площадью 15 "квадратов" в "двушке" полыхала обстановка на площади 7 "квадратов". К 22:39 огонь потушили.

В результате случившегося погиб мужчина. К ликвидации пожара привлекались 18 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее на Piter.TV: в доме на проспекте Маршака загорелся электрощит.

Фото: Piter.TV