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В пожаре на проспекте Большевиков погиб мужчина
Сегодня, 8:04
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В пожаре на проспекте Большевиков погиб мужчина

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В комнате площадью 15 "квадратов" в "двушке" полыхала обстановка на площади 7 "квадратов".

В Невском районе вечером 2 октября произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании на проспекте Большевиков, 55к1, поступила на пульт спасателей вчера в 22:19. В комнате площадью 15 "квадратов" в "двушке" полыхала обстановка на площади 7 "квадратов". К 22:39 огонь потушили. 

В результате случившегося погиб мужчина. К ликвидации пожара привлекались 18 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники. 

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее на Piter.TV: в доме на проспекте Маршака загорелся электрощит. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пожар на проспекте большевиков, при пожаре погиб мужчина
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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