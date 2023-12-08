В доме на проспекте Маршака загорелся электрощит

Были эвакуированы три человека.

В Красногвардейском районе утром 2 октября произошел пожар, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании на проспекте Маршака, 2к1, поступило на пульт спасателей в 10:52. В 18-этажном жилом доме в парадной полыхал электрощит. К 11:15 огонь ликвидировали.

Из опасной зоны были эвакуированы три человека, предварительно, никто не пострадал. Тушили пожар 18 спасателей и четыре единицы техники.

Ранее на Piter.TV: во время пожара на Бухарестской улице погибла женщина.

Фото: Piter.TV