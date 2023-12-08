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В доме на проспекте Маршака загорелся электрощит
Сегодня, 11:40
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В доме на проспекте Маршака загорелся электрощит

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Были эвакуированы три человека.

В Красногвардейском районе утром 2 октября произошел пожар, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу. 

Сообщение о возгорании на проспекте Маршака, 2к1, поступило на пульт спасателей в 10:52. В 18-этажном жилом доме в парадной полыхал электрощит. К 11:15 огонь ликвидировали. 

Из опасной зоны были эвакуированы три человека, предварительно, никто не пострадал. Тушили пожар 18 спасателей и четыре единицы техники. 

Ранее на Piter.TV: во время пожара на Бухарестской улице погибла женщина. 

Фото: Piter.TV 

Теги: загорелся электрощит, проспект маршака
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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