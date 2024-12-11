Мобильный МФЦ появился на проспекте Маршака

Мобильные офисы государственных услуг являются полноценными отделения МФЦ.

В жилом комплексе "Новая Охта" появился мобильный МФЦ. Об этом сообщили в администрации Красногвардейского района Петербурга.

Заявителей с 15 января принимают на проспекте Маршака, 12к1, в МФЦ можно оформить более 330 услуг. Работает он по понедельникам с 10:30 до 19:30, по средам – с 10:30 до 19:45, а по субботам – с 10:30 до 19:45.

Мобильные офисы государственных услуг являются полноценными отделения МФЦ, которые созданы в специальных автобусах. На прием необходимо предварительно записаться. Это получится сделать в электронном виде через чат-бот в социальных сетях МФЦ ("ВКонтакте" и Telegram), на портале "Госуслуг" Петербурга, в приложении "Госуслуги СПб", а также по телефонам: 576-05-81 и 122.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга