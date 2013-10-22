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Ночью пожарные тушили Volkswagen на проспекте Маршака
Сегодня, 8:30
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Ночью пожарные тушили Volkswagen на проспекте Маршака

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Пламя победили за полтора часа.

В Красногвардейском районе ночью загорелся Volkswagen. Пожар произошел на проспекте Маршака у дома № 16, корпус 4. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

В 03:01 на пульт диспетчера поступил сигнал о возгорании. Очевидцы рассказали, что в легковом автомобиле Volkswagen происходило горение по всей площади. 

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Они ликвидировали пламя в 04:23.   

Сведения о пострадавших не поступали.  Причина возгорания устанавливается.

Ранее на Piter.tv: двухлетняя девочка выпила кипяток в Шушарах.

Фото: Piter.tv                     
 

Теги: volkswagen, мчс, проспект маршака, сгорел автомобиль
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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