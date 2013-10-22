Ночью пожарные тушили Volkswagen на проспекте Маршака

В Красногвардейском районе ночью загорелся Volkswagen. Пожар произошел на проспекте Маршака у дома № 16, корпус 4. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
В 03:01 на пульт диспетчера поступил сигнал о возгорании. Очевидцы рассказали, что в легковом автомобиле Volkswagen происходило горение по всей площади.
На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Они ликвидировали пламя в 04:23.
Сведения о пострадавших не поступали. Причина возгорания устанавливается.
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Фото: Piter.tv
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