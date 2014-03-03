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Во время пожара на Бухарестской улице погибла женщина
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Во время пожара на Бухарестской улице погибла женщина

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Ликвидировали огонь 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

Во Фрунзенском районе ночью 2 октября произошел пожар. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании по адресу: Бухарестская улица, 72к1, поступила на пульт спасателей в 02:08. В однокомнатной квартире полыхала обстановка на площади 15 "квадратов". К 02:42 огонь потушили. 

В результате случившегося погибла женщина. Ликвидировали пожар 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. 

Обстоятельства происшествия выясняются. 

Ранее на Piter.TV: на Пулковском шоссе полыхал автомобиль Peugeot. 

Фото: Piter.TV 

Теги: бухарестская улица, в пожаре погибла женщина, пожар во фрунзенском районе
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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