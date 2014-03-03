Во время пожара на Бухарестской улице погибла женщина

Во Фрунзенском районе ночью 2 октября произошел пожар. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.
Информация о возгорании по адресу: Бухарестская улица, 72к1, поступила на пульт спасателей в 02:08. В однокомнатной квартире полыхала обстановка на площади 15 "квадратов". К 02:42 огонь потушили.
В результате случившегося погибла женщина. Ликвидировали пожар 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее на Piter.TV: на Пулковском шоссе полыхал автомобиль Peugeot.
Фото: Piter.TV
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