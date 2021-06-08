На Пулковском шоссе полыхал автомобиль Peugeot

В Московском районе утром 1 октября произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.
Информация о возгорании возле дома 46к2 по Пулковскому шоссе поступила на пульт спасателей в 07:05. В автомобиле Peugeot полыхали сгораемые части. К 07:27 огонь был потушен.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Ликвидировали пожар 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники.
Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее на Piter.TV: пожар на складе в Северном проезде ликвидирован.
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