На Пулковском шоссе полыхал автомобиль Peugeot

Пострадавших нет.

В Московском районе утром 1 октября произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании возле дома 46к2 по Пулковскому шоссе поступила на пульт спасателей в 07:05. В автомобиле Peugeot полыхали сгораемые части. К 07:27 огонь был потушен.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Ликвидировали пожар 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее на Piter.TV: пожар на складе в Северном проезде ликвидирован.

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