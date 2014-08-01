Пожар на складе в Северном проезде ликвидирован

Пожар тушили более девяти часов.

Пожар на складе в Колпинском районе потушен, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Напомним, информация о возгорании в Северном проезде, 8А, поступила на пульт спасателей 30 сентября в 06:14. В здании размером 15х40 метро полыхало по всей площади. К 06:40 пожару присвоили номер 2, в 15:06 огонь ликвидировали.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Тушили пожар 45 человек личного состава МЧС и 10 единиц техники.

Ранее на Piter.TV: в Сестрорецке произошел пожар в ресторане гостиницы.

Видео, фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу