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Пожар на складе в Северном проезде ликвидирован

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Пожар тушили более девяти часов.

Пожар на складе в Колпинском районе потушен, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу. 

Напомним, информация о возгорании в Северном проезде, 8А, поступила на пульт спасателей 30 сентября в 06:14. В здании размером 15х40 метро полыхало по всей площади. К 06:40 пожару присвоили номер 2, в 15:06 огонь ликвидировали. 

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Тушили пожар 45 человек личного состава МЧС и 10 единиц техники. 

Ранее на Piter.TV: в Сестрорецке произошел пожар в ресторане гостиницы. 

Видео, фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу            

Теги: пожар на складе, северный проезд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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