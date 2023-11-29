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В Сестрорецке произошел пожар в ресторане гостиницы
Сегодня, 10:42
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В Сестрорецке произошел пожар в ресторане гостиницы

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По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

В Курортном районе рано утром 30 сентября произошел пожар. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Сообщение о возгорании по адресу: улица Большая Купальная, 28, поступило на пульт спасателей в 04:40. В здании ресторана отеля полыхало на площади 100 "квадратов". К 06:03 огонь потушили. 

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Ликвидировали пожар 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. 

Ранее в пожаре на КАД Петербурга пострадал мужчина. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: пожар в сестрорецке, улица большая купальная
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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