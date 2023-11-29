В Сестрорецке произошел пожар в ресторане гостиницы

В Курортном районе рано утром 30 сентября произошел пожар. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.
Сообщение о возгорании по адресу: улица Большая Купальная, 28, поступило на пульт спасателей в 04:40. В здании ресторана отеля полыхало на площади 100 "квадратов". К 06:03 огонь потушили.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Ликвидировали пожар 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники.
Ранее в пожаре на КАД Петербурга пострадал мужчина.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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