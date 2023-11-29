В Сестрорецке произошел пожар в ресторане гостиницы

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

В Курортном районе рано утром 30 сентября произошел пожар. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании по адресу: улица Большая Купальная, 28, поступило на пульт спасателей в 04:40. В здании ресторана отеля полыхало на площади 100 "квадратов". К 06:03 огонь потушили.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Ликвидировали пожар 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

Ранее в пожаре на КАД Петербурга пострадал мужчина.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)