В пожаре на КАД Петербурга пострадал мужчина

Горел грузовой автомобиль.

На внутреннем кольце Кольцевой автодороги (КАД) во Фрунзенском районе 30 сентября произошел пожар, в результате которого пострадал мужчина. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании на 59-м километре трассы поступило на пульт спасателей в 04:28. В кабине грузового автомобиля полыхали сгораемые части. К 05:19 пожар ликвидировали.

При пожаре пострадал, предположительно, водитель, он был госпитализирован в медицинское учреждение города. Тушили огонь 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники.

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