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В пожаре на КАД Петербурга пострадал мужчина

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Горел грузовой автомобиль.

На внутреннем кольце Кольцевой автодороги (КАД) во Фрунзенском районе 30 сентября произошел пожар, в результате которого пострадал мужчина. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Сообщение о возгорании на 59-м километре трассы поступило на пульт спасателей в 04:28. В кабине грузового автомобиля полыхали сгораемые части. К 05:19 пожар ликвидировали.

При пожаре пострадал, предположительно, водитель, он был госпитализирован в медицинское учреждение города. Тушили огонь 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники. 

Ранее на Piter.TV: в Колпинском районе полыхал склад. 

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург 

Теги: внутреннее кольцо кад, пожар на кад петербурга
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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