Движение по КАД ограничили до 30 апреля из-за ремонта моста через Лубью

Отмечается, что по оставшимся свободным полосам ввели ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

Мост через реку Лубья намерены отремонтировать, в связи с чем проезд по двум полосам Кольцевой автодороги (КАД) Петербурга, на участке между транспортной развязкой на пересечении с Рябовским шоссе и транспортной развязкой на пересечении с Колтушским шоссе, ограничено движение автотранспорта до 30 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На мосту будут ремонтировать деформационный шов. Работы пройдут на 40-м километре внутреннего кольца КАД. Отмечается, что по оставшимся свободным полосам ввели ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

На ремонтируемом участке установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры. Помимо этого, специалисты смонтировали световую сигнализацию.

Ранее мы рассказывали о том, что по Курляндской улице ограничивается движение транспорта.

Фото: Piter.TV; пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"