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На внутреннем кольце КАД Петербурга полыхал автомобиль Mazda

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Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал.

В Красносельском районе вечером 19 сентября произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.                                                      

Информация о возгорании поступила на пульт спасателей в 22:24. На внутреннем кольце Кольцевой автодороги (КАД) города в автомобиле Mazda полыхал моторный отсек на всей площади. К 22:42 огонь потушили.

Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал. Ликвидировали пожар восемь человек личного состава МЧС и две единицы техники. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге хотят снести сгоревший фитнес-клуб Sport Palace. 

Видео: Telegram / Петербург с огоньком 

Теги: внутреннее кольцо кад, горел автомобиль
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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