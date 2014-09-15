На внутреннем кольце КАД Петербурга полыхал автомобиль Mazda

Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал.

В Красносельском районе вечером 19 сентября произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании поступила на пульт спасателей в 22:24. На внутреннем кольце Кольцевой автодороги (КАД) города в автомобиле Mazda полыхал моторный отсек на всей площади. К 22:42 огонь потушили.

Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал. Ликвидировали пожар восемь человек личного состава МЧС и две единицы техники. Обстоятельства происшествия уточняются.

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Видео: Telegram / Петербург с огоньком