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На проспекте Энгельса горел автомобиль Mercedes

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Огонь потушили к 10:49.

В Выборгском районе утром 27 января произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о происшествии около дома 139 по проспекту Энгельса поступила на пульт спасателей в 10:34. В автомобиле Mercedes выгорел моторный отсек. Огонь потушили к 10:49. 

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Ликвидировали возгорание 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники. 

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: в Выборгском районе полыхал БЦ Mezon Plaza. 

Видео, фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер 

Теги: горел автомобиль, проспект энгельса
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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