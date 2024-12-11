На проспекте Энгельса горел автомобиль Mercedes

В Выборгском районе утром 27 января произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.
Информация о происшествии около дома 139 по проспекту Энгельса поступила на пульт спасателей в 10:34. В автомобиле Mercedes выгорел моторный отсек. Огонь потушили к 10:49.
По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Ликвидировали возгорание 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
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