В Выборгском районе полыхал БЦ Mezon Plaza

По предварительным данным, пострадавших нет.

В Выборгском районе Петербурга ночью 27 января горел бизнес-центр Mezon Plaza. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по городу.

Информация о пожаре по адресу: Большой Сампсониевский проспект, 28к2, поступила на пульт спасателей в 01:24. На пятом этаже здания, в помещении площадью 25 "квадратов" полыхало на 1 "квадрате". С огнем справились к 01:50.

По предварительным данным, пострадавших нет. К ликвидации возгорания привлекались 17 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее на Piter.TV: в Красносельском районе загорелся погрузчик.

Фото: Piter.TV