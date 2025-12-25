В Выборгском районе отремонтировали более двух километров Большого Сампсониевского проспекта

Магистраль очень важна для инфраструктуры.

В Выборгском районе Петербурга завершили ремонт более двух километров Большого Сампсониевского проспекта на участке от улицы Смолячкова до 1-го Муринского проспекта. Об этом пишет "Петербургский дневник" 5 ноября.

Дорожники сделали люки колодцев, переставили бортовые камни, отфрезеровали изношенный асфальт и уложили новый – всего около 30 тыс. квадратных метров покрытия. Финальным этапом стали нанесение разметки и восстановление нарушенного благоустройства.

Магистраль очень важна для инфраструктуры: она связывает проспект Энгельса с Пироговской набережной. Рядом находятся две поликлиники и Детская городская больница Святой Ольги.

За текущий дорожно-строительный сезон в районе обновили свыше девяти километров дорог. В список вошли улица Михаила Дудина, Заречная и Домостроительная улицы, улица Орбели и 6-й и 8-й Верхние переулки.

Ранее мы рассказывали о том, что ремонт Рубежного путепровода в Курортном районе выполнен более чем на 50%.

Фото: пресс-служба Смольного