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В Выборгском районе отремонтировали более двух километров Большого Сампсониевского проспекта
Сегодня, 15:23
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В Выборгском районе отремонтировали более двух километров Большого Сампсониевского проспекта

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Магистраль очень важна для инфраструктуры.

В Выборгском районе Петербурга завершили ремонт более двух километров Большого Сампсониевского проспекта на участке от улицы Смолячкова до 1-го Муринского проспекта. Об этом пишет "Петербургский дневник" 5 ноября. 

Дорожники сделали люки колодцев, переставили бортовые камни, отфрезеровали изношенный асфальт и уложили новый – всего около 30 тыс. квадратных метров покрытия. Финальным этапом стали нанесение разметки и восстановление нарушенного благоустройства. 

Магистраль очень важна для инфраструктуры: она связывает проспект Энгельса с Пироговской набережной. Рядом находятся две поликлиники и Детская городская больница Святой Ольги. 

За текущий дорожно-строительный сезон в районе обновили свыше девяти километров дорог. В список вошли улица Михаила Дудина, Заречная и Домостроительная улицы, улица Орбели и 6-й и 8-й Верхние переулки. 

Ранее мы рассказывали о том, что ремонт Рубежного путепровода в Курортном районе выполнен более чем на 50%. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: большой сампсониевский проспект, ремонт асфальта
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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