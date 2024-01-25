  1. Главная
Стали известны подробности пожара на складе в Выборгском районе
Сегодня, 14:24
По предварительным данным, никто не пострадал.

В ГУ МЧС России по Петербурге рассказали о подробностях пожара в Выборгском районе. Напомним, утром 12 сентября полыхало складское помещение на Большом Сампсониевском проспекте, 28. 

Информация о возгорании поступила спасателям в 10:16. В здании размером 15 на 30 метров полыхало на площади 2 "квадрата". В 10:47 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС, к 11:14 огонь локализовали, был отказ от 1-БИС. Потушили пожар в 12:02. По предварительным данным, никто не пострадал. 

К ликвидации горения привлекали 20 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Фото: Piter.TV

