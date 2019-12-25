На Большом Сампсониевском полыхает складское здание

В 10:46 возгоранию присвоен дополнительный номер 1-БИС.

В Выборгском районе произошел пожар утром 12 сентября. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании на Большом Сампсониевском проспекте, 28, поступило на пульт спасателей в 10:16. Полыхает складское помещение размером 15 на 30 метров, площадь пожара устанавливается. В 10:46 присвоен дополнительный номер 1-БИС.

По предварительным данным, никто не пострадал. К ликвидации огня привлечены 20 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники.

UPD: пожар локализован.