В Красносельском районе загорелся погрузчик

Пожар оперативно удалось потушить.

В эту пятницу, 24 января, в 06:40 поступило сообщение о пожаре в Красносельском районе, по адресу Петергофское шоссе, дом 74, корпус 4, строение 3.

По данным главного управления МЧС по Санкт-Петербургу, на территории загорелся погрузчик марки "Калмар". В результате пожара сгорели сгораемые части погрузчика.В 07:29 пожар был полностью ликвидирован.

Сведений о пострадавших в результате происшествия не поступало. Для ликвидации пожара МЧС привлекло 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее Piter.TV сообщал, что на улице Фучика произошел большой пожар в одном из ангаров.

Фото:Piter.TV