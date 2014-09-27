В Петербурге хотят снести сгоревший фитнес-клуб Sport Palace

Ранее его демонтаж откладывали в связи с отсутствием необходимых согласований.

В Петербурге одобрен проект сноса сгоревшего фитнес-клуба Sport Palace, который находится на Южной дороге в Петроградском районе. Соответствующее заключение было опубликовано 16 сентября на портале Единого государственного реестра заключений.

Примечательно, что в карточке объекта зал помечается как "самовольная постройка". Ранее его демонтаж откладывали в связи с отсутствием необходимых согласований.

Пожар в Sport Palace произошел 10 сентября, площадь возгорания составила 800 "квадратов". Огонь тушили девять часов.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества путем поджога).

Фото: ГУ МЧС России по Петербургу