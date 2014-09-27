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В Петербурге хотят снести сгоревший фитнес-клуб Sport Palace
Сегодня, 16:09
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В Петербурге хотят снести сгоревший фитнес-клуб Sport Palace

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Ранее его демонтаж откладывали в связи с отсутствием необходимых согласований.

В Петербурге одобрен проект сноса сгоревшего фитнес-клуба Sport Palace, который находится на Южной дороге в Петроградском районе. Соответствующее заключение было опубликовано 16 сентября на портале Единого государственного реестра заключений. 

Примечательно, что в карточке объекта зал помечается как "самовольная постройка". Ранее его демонтаж откладывали в связи с отсутствием необходимых согласований. 

Пожар в Sport Palace произошел 10 сентября, площадь возгорания составила 800 "квадратов". Огонь тушили девять часов. 

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества путем поджога). 

Фото: ГУ МЧС России по Петербургу 

Теги: снос, фитнес-клуб, южная дорога
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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