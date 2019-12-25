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Пожар в фитнес-клубе на Южной дороге стал делом о поджоге
Сегодня, 8:54
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Пожар в фитнес-клубе на Южной дороге стал делом о поджоге

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Речь идет о ч. 2 ст. 167 УК РФ.

После пожара в заброшенном фитнес-клубе Sport Palace на Южной дороге в Петербурге возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества путем поджога). Об этом пишет "Фонтанка"

Напомним, возгорание произошло вечером 10 сентября, его площадь составила 800 "квадратов". Огонь ликвидировали только к раннему утру 11 сентября. Тушили пожар 60 человек личного состава МЧС и 16 единиц техники. 

Роспотребнадзор по Петербургу проверил воздух на территории ближайших жилых застроек после случившегося. Так, концентрации загрязняющих веществ во всех отобранных пробах не превышают гигиенические нормативы.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу 

Теги: поджог, пожар в фитнес-клубе, южная дорога
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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