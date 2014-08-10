Пожар в заброшенном фитнес-клубе в Петербурге ликвидировали спустя девять часов

Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал.

Пожар в заброшенном фитнес-клубе Sport Palace в Петроградском районе ликвидирован. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Напомним, информация о возгорании по адресу: Южная дорога, 9, поступила на пульт спасателей в 18:47 во вторник, 10 сентября. Огонь охватил 800 "квадратов". Пожар локализовали к 20:39, а ликвидировали – в 04:00 в среду, 11 сентября.

Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал. Тушили огонь 60 человек личного состава МЧС и 16 единиц техники.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее на Piter.TV: на Оборонной улице полыхало ремонтируемое здание.

Видео, фото: ГУ МЧС России по Петербургу