На Оборонной улице полыхало ремонтируемое здание

Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал.

В Кировском районе ночью 8 сентября произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании по адресу: улица Оборонная, 15, поступила на пульт спасателей в 03:21. В капитально ремонтируемом здании размером 15х110 метров, на втором этаже полыхала обстановка на площади 100 "квадратов". Огонь потушили к 07:55.

Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекались 12 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

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Фото: Piter.TV