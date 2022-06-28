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На Оборонной улице полыхало ремонтируемое здание
Сегодня, 15:44
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На Оборонной улице полыхало ремонтируемое здание

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Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал.

В Кировском районе ночью 8 сентября произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании по адресу: улица Оборонная, 15, поступила на пульт спасателей в 03:21. В капитально ремонтируемом здании размером 15х110 метров, на втором этаже полыхала обстановка на площади 100 "квадратов". Огонь потушили к 07:55.

Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекались 12 человек личного состава МЧС и три единицы техники. 

Ранее на Piter.TV: полиция разыскивает поджигателя иномарки на улице Ворошилова. 

Фото: Piter.TV 

Теги: оборонная улица, пожар в ремонтируемом здании
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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