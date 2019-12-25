В СК РФ проверят хостел для мигрантов на Оборонной улице

Приезжие проживают в офисных помещениях.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о противоправных действиях мигрантов в Кировском районе Петербурга. Об этом рассказали в ведомстве.

К председателю комитета во "ВКонтакте" обратилась местная жительница. По словам женщины, с декабря 2023 года в офисных помещениях на Оборонной улице, предназначенных для размещения банка, работает хостел для приезжих. Иностранцы нарушают общественный порядок и режим тишины, а также не соблюдают санитарные нормы. Горожане опасаются за собственную безопасность и здоровье своих детей. Их многочисленные обращения результатов не принесли.

Петербургские следователи начали процессуальную проверку.

Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олегу Валерьевичу Бобкову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства. Пресс-служба СК РФ

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Фото: пресс-служба СК РФ