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После рейда на Сенном рынке в военкомат забрали более 20 мужчин

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Цель рейда – установление лиц, вступивших в гражданство РФ и не вставших на учет.

В Петербурге сотрудники ОМОН "Бастион" Росгвардии провели миграционный рейд на Сенном рынке. Было проверено более 100 человек, рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны по региону 25 февраля. 

В военкоматы доставлены 22 работника рынка, будет решаться вопрос о постановке на воинский учет. Цель рейда – установление лиц, вступивших в гражданство РФ и не вставших на учет. 

Ранее мы сообщили о том, что во время рейда в частном секторе Усть-Луги полицейские проверили 250 человек. У 25 приезжих при проверке документов выявили нарушения. 

Видео: пресс-служба Росгвардии по СЗФО 

Теги: воинский учет, мигранты, сенной рынок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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