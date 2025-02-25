После рейда на Сенном рынке в военкомат забрали более 20 мужчин

Цель рейда – установление лиц, вступивших в гражданство РФ и не вставших на учет.

В Петербурге сотрудники ОМОН "Бастион" Росгвардии провели миграционный рейд на Сенном рынке. Было проверено более 100 человек, рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны по региону 25 февраля.

В военкоматы доставлены 22 работника рынка, будет решаться вопрос о постановке на воинский учет. Цель рейда – установление лиц, вступивших в гражданство РФ и не вставших на учет.

Ранее мы сообщили о том, что во время рейда в частном секторе Усть-Луги полицейские проверили 250 человек. У 25 приезжих при проверке документов выявили нарушения.

Видео: пресс-служба Росгвардии по СЗФО