После рейда на Сенном рынке в военкомат забрали более 20 мужчин

В Петербурге сотрудники ОМОН "Бастион" Росгвардии провели миграционный рейд на Сенном рынке. Было проверено более 100 человек, рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны по региону 25 февраля.
В военкоматы доставлены 22 работника рынка, будет решаться вопрос о постановке на воинский учет. Цель рейда – установление лиц, вступивших в гражданство РФ и не вставших на учет.
Ранее мы сообщили о том, что во время рейда в частном секторе Усть-Луги полицейские проверили 250 человек. У 25 приезжих при проверке документов выявили нарушения.
Видео: пресс-служба Росгвардии по СЗФО
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