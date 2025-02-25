Во время рейда в частном секторе Усть-Луги полицейские проверили 250 человек

Сотрудники Госавтоинспекции параллельно осуществляли проверку транспорта.

Полицейские ГУ МВД России при силовой поддержке Росгвардии провели профилактический рейд в Кингисеппском районе Ленинградской области, проверив частный сектор на территории квартала Краколье поселка Усть-Луга. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.

В общей сложности полицейские проверили более 250 граждан, среди которых выявили около 50 мигрантов. У половины иностранцев при проверке документов выявили нарушения, они были доставлены для разбирательства в отдел полиции. Правонарушители привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ за нарушение миграционного режима. Информация о нарушителях внесена в реестр контролируемых лиц.

Сотрудники Госавтоинспекции параллельно осуществляли проверку транспорта. Было досмотрено более ста автомобилей. Несколько водителей были привлечены к административной ответственности. У одного автолюбителя светопропускание стекол в автомобиле не соответствовало техническим требованиям, еще один нарушил порядок регистрации своего транспортного средства. Задержали инспекторы и двоих нетрезвых водителей.

Ранее в Петербурге провели рейд по проверке автомобилей с иностранными номерами.

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