В Петербурге провели рейд по проверке автомобилей с иностранными номерами

В ходе рейда инспекторы проверили около двух тысяч автомобилей.

Сотрудники Госавтоинспекции Санкт-Петербурга провели масштабный рейд, направленный на проверку автомобилей с иностранными номерами. Многие водители таких машин затягивают с постановкой на учёт в России, надеясь избежать ответственности за нарушения ПДД и штрафов с камер видеофиксации. Однако, как показала проверка, такие надежды напрасны.

В ходе рейда инспекторы проверили около двух тысяч автомобилей. Большинство остановленных водителей оказались гражданами стран ближнего зарубежья и прибалтийских республик. В отношении них составлено 1218 административных протоколов. Кроме того, проверка базы данных выявила, что на счету этих водителей более тысячи неоплаченных штрафов на общую сумму около одного миллиона рублей.



Фото: МВД

Особое внимание уделили водителям, которые не оплатили ранее выписанные штрафы. Для 87 человек составлены материалы по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Теперь им грозит штраф в двукратном размере или административный арест. Около ста автомобилей были отправлены на спецстоянку, включая 33 машины с признаками изменения номеров агрегатов.



Фото: МВД

Также в ходе рейда 18 водителей были направлены на медицинское освидетельствование, а пятеро отказались от прохождения процедуры, за что были привлечены к ответственности. Ещё 81 человек доставлен в отделы полиции за нарушения миграционного законодательства. Водителям с российскими паспортами, не вставшим на воинский учёт, вручили повестки в военкоматы.



​​​​​​​Фото: МВД

В завершение рейда вся информация об остановленных автомобилях и их владельцах была внесена в единую базу данных. Теперь в случае нарушений ПДД штрафы будут приходить владельцам автоматически.

Фото и видео: МВД по СПб и ЛО