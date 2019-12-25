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На Большом Сампсониевском проспекте горело капитально-ремонтируемое здание
Сегодня, 9:16
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На Большом Сампсониевском проспекте горело капитально-ремонтируемое здание

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С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины. 

Сегодня, 20 августа, в Выборгском районе произошел пожар. На Большом Сампсониевском в доме № 21 вспыхнуло пятиэтажное капитально-ремонтируемое здание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 06:13. К этому часу пламя охватило 1,5  "квадрата".   

Пожар удалось потушить в 06:40. С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины. 

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что огнеборцы защищают населенные пункты в Тыве от лесного пожара.

Фото: Piter.tv         

Теги: большой сампсониевский проспект, мчс, пожар в ремонтируемом здании
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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