На Большом Сампсониевском проспекте горело капитально-ремонтируемое здание

С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины.

Сегодня, 20 августа, в Выборгском районе произошел пожар. На Большом Сампсониевском в доме № 21 вспыхнуло пятиэтажное капитально-ремонтируемое здание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 06:13. К этому часу пламя охватило 1,5 "квадрата".

Пожар удалось потушить в 06:40. С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что огнеборцы защищают населенные пункты в Тыве от лесного пожара.

Фото: Piter.tv