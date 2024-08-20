Всего к тушению огня привлечены более 190 специалистов и 27 единиц техники.

Огнеборцы защищают населенные пункты в Тыве от лесного пожара. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, пожар начался в 5-ти километровой зоне от населенных пунктов в Тандинском районе. Площадь возгорания составила 270 гектар. На месте работают наземная группировка МЧС России и ведомственный самолет Бе-200. Всего к тушению огня привлечены более 190 специалистов и 27 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами.

Видео: МЧС России