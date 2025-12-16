Число пострадавших детей от нападения в лагере Тувы выросло до 14

Возбуждено уголовное дело по факту произошедшего в "Орленке".

Количество пострадавших от нападения мужчины в лагере "Орленок" в Туве детей выросло до 14 человек. Соответствующими данными с журналистами поделились представители пресс-службы регионального управления Следственного комитета. Ранее правоохранительные органы заявляли только о 13 пострадавших. Затем чиновники из местного министерства по образованию указали, что травмировано было двое детей. Напавший на детей бил их палкой. Известно, что учреждение охранялось сторожами. Также в наличии у них есть тревожная кнопка. Ее работоспособность проверена 18 июня сотрудниками ФГУП "Охрана". Министр образования региона Алексей Сазан-Оол объявил о том, что действующих мер было недостаточно, поэтому учредитель лагеря обязан усилить меры безопасности.

От умышленных действий подозреваемого пострадали 14 детей, в отношении которых для установления тяжести вреда здоровью назначены судебно-медицинские экспертизы. прес-служба СК РФ

Напомним, что ранее мужчина 2002 года рождения проник на территорию детского лагеря "Орленок" на озере Чагытай в Туве. Злоумышленник нанес телесные повреждения несовершеннолетним отдыхающим и повредил мебель. Подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. В момент происшествия там было около 30 человек. Сотрудники детского лагеря задержали нападавшего и передали его полицейским. К настоящему моменту медицинский персонал осмотрел пострадавших и оказал им помощь. Потерпевшие чувствуют себя удовлетворительно. Им, а также родителям, оказывается психологическая поддержка. У всех пациентов отсутствуют тяжкие телесные повреждения. По факту произошедшего ведется уголовное дело. В рамках расследования дополнительно будут проверены действия администрации лагеря по соблюдению мер безопасности в учреждении. Внеплановую проверку мер безопасности проведут во всех детских лагерях российского региона.

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Фото: Piter.tv