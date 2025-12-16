Всплыли новые детали убийства 9-летнего Паши под Петербургом

Психолого-психиатрическая экспертиза признала обвиняемого Петра Жилкина вменяемым.

В Петербурге продолжается расследование резонансного убийства девятилетнего мальчика, которого 38-летний мужчина изнасиловал, убил, а тело выбросил в пруд в Ленинградской области. Обвиняемый Пётр Жилкин с 3 февраля находится под стражей, пишет spb.aif.ru.

Накануне психолого-психиатрическая экспертиза признала обвиняемого вменяемым. Согласно предоставленной специалистами информации, мужчина адекватен и не имеет психических отклонений. Это позволило передать дело в суд. Следствие продолжается, материалы уголовного дела уже направлены в суд для рассмотрения в общем порядке. 1 июня суд продлил срок содержания Жилкина под стражей — он останется в СИЗО как минимум до конца июля.

В петербургском следственном управлении Следственного комитета поделились новыми подробностями расследования. Теперь правоохранители точно знают, что до убийства мужчина и ребёнок были знакомы. Ранее эта версия не была основной, считалось, что их взаимодействие было случайным и ограничивалось тем, что мальчик мыл машину.

Как рассказали в Следственном комитете, мальчик часто подрабатывал тем, что мыл машины на парковке у торгового центра на территории Красносельского района. Там он и познакомился с Жилкиным — он несколько раз до этого мыл его автомобиль. Их знакомство подтверждает и то, что мужчину опознал брат Паши, который вместе с ним был на парковке. В ведомстве добавили, что сейчас незаконное мытьё автомобилей возле торгового центра, откуда убийца увёз свою жертву, пресечено.

Мальчик воспитывался в большой семье. У него было шесть братьев и сестёр в возрасте от полугода до 13 лет. По словам соседей, семья была неблагополучной. Дети часто прогуливали школу, на улице употребляли нецензурную лексику, были голодными. После случившегося всех детей изъяли органы опеки. Семья жила в трёхкомнатной квартире, где мальчики и девочки размещались в разных комнатах, в третьей находились родители. Соседи редко видели родителей на улице, дети гуляли одни или с друзьями.

В роковой день мальчик сел в машину мужчины, которому уже несколько раз ранее помогал мыть его белую Toyota Fortuner, и пропал. Тогда его и видели в последний раз.

Сам обвиняемый упорно отрицал сексуальное насилие, однако на допросе признался следователям, что вступал с мальчиком в связь — тот якобы согласился за предложенную ему сумму, но потом передумал и потребовал заплатить за молчание. На днях обвиняемый выступил с речью, в которой пытался оправдаться: уверял, что планировал отвезти Пашу в полицию, но потом испугался и начал бить его, однако якобы не собирался убивать.

Юрист Никита Сорокин, представляющий интересы семьи Паши, увидел в этой исповеди чёткий почерк своих коллег-адвокатов. По его словам, прослеживается чёткая позиция защиты, направленная на уход на более мягкий состав преступления. Присутствует информация о том, что не было умысла убивать, и это случайность, которую не предвидел обвиняемый. Конечная цель этой публичной речи, по мнению адвоката, — добиться более мягкого наказания.

Версию о шантаже и случайном убийстве следствие опровергло. Эксперты заявили, что ребёнок погиб от утопления, он был жив при погружении. При этом на компьютере обвиняемого нашли порнографию. Мужчине инкриминируют две статьи — убийство малолетнего и сексуальное насилие. Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

Ранее Piter.TV сообщал, что Следственный комитет возбудил дело о халатности после убийства 9-летнего мальчика.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области