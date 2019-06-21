В Паттайе расширили зону поиска пропавших россиян

В масштабной операции по поиску детей участвует свыше 200 человек.

Зона поиска пропавших в Паттайе 26 июля двух молодых граждан России расширена на соседние районы с южной стороны города, включая На Джомтиен и Саттахип. Соответствующими данными с журналистами поделились представители информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на местное управление полиции провинции Чонбури. В состав данной территории входит курортный город Таиланда. Ранним утром 26 июля брат и сестра Назимовы (Диана 22 лет и ее младший брат Роман 17 лет) пропали. Они внезапно уехали из дома на мотоцикле в четыре часа утра (в 08 часов утра по московскому времени. Спустя 20 минут после этого на телефон их матери, находившейся в этот момент в Бангкоке, пришло СМС-сообщение от Дианы. Речь шла о слове Urgent! (срочно, чрезвычайно). Далее брат и сестра пропали со связи. Позже сотрудники полиции нашли запись с видеокамеры наблюдения, показавшую, что брат и сестра выехали из поселка, где живет их семья, на автомобильную трассу.

Вчера поиски велись до наступления темноты в районе Хуай Яй. Сегодня зона поисков расширена на другие районы к югу от города Паттайя, включая На Джомтиен и Саттахип источник СМИ

Известно, что с утра четверга в зоне поисков работают служебные собаки. Дополнительно проводится проверка заброшенных зданий, пустырей и лесных участков. К поисковым мероприятиям присоединились представители из кинологического отделения управления полиции Второго полицейского округа.

Напомним, что в среду полиция обнаружила в лесу в районе Хуай Яй к югу от города Паттайя в 200 метрах от автомобильной трассы закопанный в землю полуразобранный мотоцикл пропавших россиян. Сейчас правоохранительные структуры разыскивают двоих подозреваемых, граждан Таиланда. Один из них был ранее неоднократно судим. Местные жители видели эти лица и еще двух человек с лопатами в руках неподалеку от места, где был найден закопанное транспортное средство пропавших подростков. В СМИ уточнили, что один из подозреваемых в преступлении является жителем района Хуай Яй.

"За ними следили". Стали известны последние часы пропавших в Паттайе россиян.

Фото: 360.ru