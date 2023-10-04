Полиция разыскивает поджигателя иномарки на улице Ворошилова

Ущерб составил 1,2 млн рублей.

Полицейские ищут поджигателя иномарки в Невском районе, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 7 сентября поступило сообщение о возгорании автомобиля во дворе дома 31 по улице Ворошилова. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили принадлежащую 35-летней женщине машину Volvo S60 2012 года выпуска с выгоревшим моторным отсеком.

По словам очевидцев, неизвестный мужчина бросил бутылку на капот авто, после чего и произошел пожар. Сумма ущерба составила 1,2 млн рублей. Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

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