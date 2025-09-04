В ходе разбирательства мужчина признался, что мотивом стало чувство ревности.

Полиция задержала жителя Башкирии, совершившего поджог автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным следствия, инцидент произошел ночью 2 сентября в городе Октябрьский. Во дворе дома на улице Рахимьяна Насырова 39-летний местный житель поджег автомобиль. Полицейские вышли на след подозреваемого.

В ходе разбирательства мужчина признался, что мотивом стало чувство ревности. Он уточнил, что хотел отомстить новому партнеру бывшей девушки. В результате его действий автомобиль выгорел полностью. Возбуждено уголовное дело.

Видео: МВД по Республике Башкортостан