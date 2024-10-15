Молодой человек поджег машину возлюбленной из ревности на Лесном проспекте

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества).

Правоохранители задержали в Выборгском районе ревнивца, который поджег машину своей возлюбленной. Инцидент произошел 23 октября на Лесном проспекте.

Наряд полиции обнаружил во дворе дома частично выгоревший автомобиль Bogdan 2110. Пожар локализовали, никто не пострадал. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества).

Накануне днем на Заставской улице по подозрению поймали 20-летнего местного жителя. Мотив преступления – неразделенная любовь, молодой человек из ревности облил бензином авто и поджег его.

Фото: Piter.TV